JEP Visite de la commanderie du Temple de l’eau Cherveix-Cubas

JEP Visite de la commanderie du Temple de l’eau Cherveix-Cubas dimanche 21 septembre 2025.

JEP Visite de la commanderie du Temple de l’eau

Le Temple de l’eau Cherveix-Cubas Dordogne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Poussez les portes d’une commanderie templière privée.

Visites à 10h et à 14h30, sur réservation.

Le tarif est de 5€par personnes, payable sur place.

Le Temple de l’Eau n’est pas peuplé de sirènes, mais doit son nom à sa fonction de commanderie templière depuis la fondation de l’ordre du Temple au XIIème siècle. La partie la plus ancienne de la charpente date de cette époque. D’autres ajouts postérieurs vont agrandir la bâtisse au fil des siècles et la visite prendra des allures de voyage dans le temps. Les propriétaires vous feront découvrir des détails architecturaux et vous pourrez admirer l’escalier ancien ainsi que les dépendances. Pensez à réserver votre place à l’office de tourisme, les groupes de visite seront de taille réduite afin de vous garantir une expérience à taille humaine.

Visites à 10h et à 14h30. Le tarif est de 5€par personnes, payable sur place. .

Le Temple de l’eau Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79

English : JEP Visite de la commanderie du Temple de l’eau

Push open the doors of a private Templar commandery.

Tours at 10am and 2.30pm, by prior arrangement.

5 per person, payable on site.

German : JEP Visite de la commanderie du Temple de l’eau

Öffnen Sie die Türen einer privaten Templer-Komturei.

Besuche um 10:00 und 14:30 Uhr, nach vorheriger Anmeldung.

Der Preis beträgt 5?pro Person, zahlbar vor Ort.

Italiano :

Aprite le porte di una commenda privata dei Templari.

Visite alle 10.00 e alle 14.30, su prenotazione.

Il costo è di 5 euro a persona, da pagare in loco.

Espanol : JEP Visite de la commanderie du Temple de l’eau

Abra de par en par las puertas de una comandancia templaria privada.

Visitas a las 10 h y a las 14.30 h, con cita previa.

El coste es de 5 € por persona, a pagar in situ.

L’événement JEP Visite de la commanderie du Temple de l’eau Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2025-09-05 par Isle-Auvézère