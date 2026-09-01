JEP Visite de la Forge d’Ans la Boissière d’Ans Cubjac-Auvézère-Val d’Ans

samedi 19 septembre 2026 · la Boissière d'Ans · Cubjac-Auvézère-Val d'Ans

Informations pratiques

Cubjac-Auvézère-Val d’Ans

JEP Visite de la Forge d’Ans

la Boissière d’Ans 328 route des canons Cubjac-Auvézère-Val d’Ans Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites commentées à 10h30, 15h et 16h30 par Olivier Genevois (propriétaire du site), Patrick Villiers (vice-président histoire de la Route des Canons) et Nicole Gouthier (secretariat et communication de la Route de Canons). À midi, repas traiteur du Brin de Thym (sur le site, à l’intérieur de la Moulerie) soupe d’épeautre, Aïoli et ses légumes, mousse chocolat myrtille. Apéritif, vin et café compris. .

la Boissière d’Ans 328 route des canons Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 46 65 80 contact@laroutedescanons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP Visite de la Forge d’Ans

L’événement JEP Visite de la Forge d’Ans Cubjac-Auvézère-Val d’Ans a été mis à jour le 2026-08-27 par Isle-Auvézère