JEP: Visite de la Maison Bouriant Bourges samedi 20 septembre 2025.

Place Planchat Bourges Cher

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, visitez la Maison Bouriant, conçues par Christian Gimonet.

La maison Bouriant parfois appelée aussi immeuble Bouriant a été conçue, dessinée et construite entre 1967 et 1969 par l’architecte berruyer Christian Gimonet, qui y a résidé pendant soixante ans. Cette réalisation répondait à la commande de Mr. Bouriant, commerçant en électroménager, séduit par les premières œuvres de l’architecte. Âgé de seulement 23 ans, Christian Gimonet signait alors l’une de ses toutes premières créations. .

Place Planchat Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 81 46 patrimoine@ville-bourges.fr

As part of the European Heritage Days, visit the Maison Bouriant, designed by Christian Gimonet.

Besuchen Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes das Maison Bouriant, das von Christian Gimonet entworfen wurde.

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, visitate la Maison Bouriant, progettata da Christian Gimonet.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visite la Maison Bouriant, diseñada por Christian Gimonet.

