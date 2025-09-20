JEP: Visite de la Maison Bouriant Bourges
JEP: Visite de la Maison Bouriant Bourges samedi 20 septembre 2025.
JEP: Visite de la Maison Bouriant
Place Planchat Bourges Cher
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, visitez la Maison Bouriant, conçues par Christian Gimonet.
La maison Bouriant parfois appelée aussi immeuble Bouriant a été conçue, dessinée et construite entre 1967 et 1969 par l’architecte berruyer Christian Gimonet, qui y a résidé pendant soixante ans. Cette réalisation répondait à la commande de Mr. Bouriant, commerçant en électroménager, séduit par les premières œuvres de l’architecte. Âgé de seulement 23 ans, Christian Gimonet signait alors l’une de ses toutes premières créations. .
Place Planchat Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 81 46 patrimoine@ville-bourges.fr
English :
As part of the European Heritage Days, visit the Maison Bouriant, designed by Christian Gimonet.
German :
Besuchen Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes das Maison Bouriant, das von Christian Gimonet entworfen wurde.
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, visitate la Maison Bouriant, progettata da Christian Gimonet.
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visite la Maison Bouriant, diseñada por Christian Gimonet.
