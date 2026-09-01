Informations pratiques

Lanildut

JEP : Visite de la Maison de l’Algue à Lanildut

Quai Cambarell Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

La Maison de l’Algue vous ouvre exceptionnellement ses portes le samedi 19 septembre dans le cadre des journées du patrimoine.

Profitez d’un tarif réduit pour découvrir cet espace muséographique qui met en lumière l’importance des algues au sein du patrimoine local, les techniques de récolte et l’environnement exceptionnel de la mer d’Iroise pour cette ressource aux nombreuses vertus. .

Quai Cambarell Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 04 98

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English :

L’événement JEP : Visite de la Maison de l’Algue à Lanildut Lanildut a été mis à jour le 2026-09-11 par OT IROISE BRETAGNE