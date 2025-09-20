JEP Visite de la maison « Montplaisir » La Roche-Chalais

JEP Visite de la maison « Montplaisir » La Roche-Chalais samedi 20 septembre 2025.

JEP Visite de la maison « Montplaisir »

La Roche-Chalais Dordogne

Samedi 20 septembre Animations dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Visite de la maison « Montplaisir » (maison après le Temple, direction Libourne) à 15h, 16h et 17h sur inscription à la Médiathèque 05 53 90 67 90

Visite de la maison « Montplaisir » (maison après le Temple, direction Libourne) à 15h, 16h et 17h sur inscription à la Médiathèque 05 53 90 67 90 .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90

English : JEP Visite de la maison « Montplaisir »

Saturday September 20: Activities as part of the European Heritage Days.

Visit of the « Montplaisir » house (house after the Temple, towards Libourne) at 3pm, 4pm and 5pm. Registration at the Médiathèque 05 53 90 67 90

German : JEP Visite de la maison « Montplaisir »

Samstag, 20. September: Veranstaltungen im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes.

Besichtigung des Hauses « Montplaisir » (Haus nach dem Tempel, Richtung Libourne) um 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr nach Anmeldung in der Mediathek 05 53 90 67 90

Italiano :

Sabato 20 settembre: attività nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio.

Visita della casa « Montplaisir » (casa dopo il Tempio, verso Libourne) alle ore 15.00, 16.00 e 17.00 su iscrizione alla Médiathèque 05 53 90 67 90

Espanol : JEP Visite de la maison « Montplaisir »

Sábado 20 de septiembre: Actividades en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Visita de la casa « Montplaisir » (casa después del Temple, hacia Libourne) a las 15h, 16h y 17h previa inscripción en la Mediateca 05 53 90 67 90

