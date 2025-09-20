JEP | Visite de la Maison mosaïque de Catherine Chabert Cognac

JEP | Visite de la Maison mosaïque de Catherine Chabert Cognac samedi 20 septembre 2025.

JEP | Visite de la Maison mosaïque de Catherine Chabert

5 rue Chanoine Dufayet Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Poussez les portes de la maison mosaïque et plongez dans l’univers singulier de Catherine Chabert, artiste aux multiples talents.

.

5 rue Chanoine Dufayet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 29 99 96 catherinechabert@live.fr

English :

Open the doors of the mosaic house and plunge into the unique world of multi-talented artist Catherine Chabert.

German :

Öffnen Sie die Türen des Mosaikhauses und tauchen Sie ein in die einzigartige Welt der vielseitig begabten Künstlerin Catherine Chabert.

Italiano :

Aprite le porte della casa del mosaico e immergetevi nel mondo unico di Catherine Chabert, artista di grande talento.

Espanol :

Abra las puertas de la casa de los mosaicos y sumérjase en el mundo único de Catherine Chabert, una artista de múltiples talentos.

L’événement JEP | Visite de la Maison mosaïque de Catherine Chabert Cognac a été mis à jour le 2025-08-29 par Destination Cognac