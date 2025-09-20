JEP | Visite de la maison natale de François Mitterrand Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand Jarnac

JEP | Visite de la maison natale de François Mitterrand Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand Jarnac samedi 20 septembre 2025.

JEP | Visite de la maison natale de François Mitterrand

Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand 22 rue Abel Guy Jarnac Charente

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre de la maison natale de François Mitterrand

.

Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand 22 rue Abel Guy Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 46 08

English :

Self-guided tour of François Mitterrand’s birthplace

German :

Freie Besichtigung des Geburtshauses von François Mitterrand

Italiano :

Visita autogestita della casa natale di François Mitterrand

Espanol :

Visita autoguiada a la casa natal de François Mitterrand

L’événement JEP | Visite de la maison natale de François Mitterrand Jarnac a été mis à jour le 2025-08-30 par Destination Cognac