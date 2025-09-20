JEP | Visite de la maison natale de François Mitterrand Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand Jarnac
Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand 22 rue Abel Guy Jarnac Charente
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visite libre de la maison natale de François Mitterrand
Vinaigrerie de la Maison Natale de François MItterrand 22 rue Abel Guy Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 46 08
English :
Self-guided tour of François Mitterrand’s birthplace
German :
Freie Besichtigung des Geburtshauses von François Mitterrand
Italiano :
Visita autogestita della casa natale di François Mitterrand
Espanol :
Visita autoguiada a la casa natal de François Mitterrand
