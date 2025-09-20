JEP | Visite de la Porte Saint-Jacques Quai Maurice Hennessy Cognac

JEP | Visite de la Porte Saint-Jacques

Quai Maurice Hennessy Porte Saint-Jacques Cognac Charente

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Située sur les quais qui bordent la Charente, la porte Saint-Jacques, récemment restaurée, vous ouvre ses portes pour une visite immersive.

Grimpez jusqu’à la terrasse pour profiter d’une vue imprenable sur Cognac, entre patrimoine et paysage fluvial.

Quai Maurice Hennessy Porte Saint-Jacques Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

English :

Located on the quays bordering the Charente river, the recently restored Porte Saint-Jacques opens its doors to you for an immersive visit.

Climb up to the terrace to enjoy a breathtaking view of Cognac, between heritage and river landscape.

German :

Die kürzlich restaurierte Porte Saint-Jacques liegt an den Ufern der Charente und öffnet ihre Türen für einen immersiven Besuch.

Klettern Sie auf die Terrasse und genießen Sie einen atemberaubenden Blick auf Cognac, zwischen Kulturerbe und Flusslandschaft.

Italiano :

Situata sulle banchine lungo la Charente, la Porte Saint-Jacques, recentemente restaurata, vi apre le porte per una visita coinvolgente.

Salite sulla terrazza per godere di una vista mozzafiato su Cognac, un mix di patrimonio e paesaggio fluviale.

Espanol :

Situada en los muelles de la Charente, la Porte Saint-Jacques, recientemente restaurada, le abre sus puertas para una visita envolvente.

Suba a la terraza para disfrutar de una vista impresionante de Cognac, su patrimonio y su paisaje fluvial.

L’événement JEP | Visite de la Porte Saint-Jacques Cognac a été mis à jour le 2025-08-29 par Destination Cognac