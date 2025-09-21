JEP Visite de la SNSM Station SNSM Trégunc

JEP Visite de la SNSM Station SNSM Trégunc dimanche 21 septembre 2025.

JEP Visite de la SNSM

Station SNSM Pointe de Trévignon Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Visite de la station de sauvetage toute l’après-midi. .

Station SNSM Pointe de Trévignon Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Visite de la SNSM Trégunc a été mis à jour le 2025-09-04 par OTC CCA