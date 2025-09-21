JEP Visite de l’ancienne Justice de Paix Brionne

Ancienne Justice de Paix 11 Rue des Canadiens Brionne Eure

2025-09-21 14:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Visite des locaux de l’ancienne Justice de Paix et exposition sur la création de la ligne Serquigny Oissel et sur la gare de Brionne. .

Ancienne Justice de Paix 11 Rue des Canadiens Brionne 27800 Eure Normandie brionnecarrefourdhistoire@gmail.com

