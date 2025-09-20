JEP Visite de l’atelier-musée des Arts et Techniques Graphiques Ribeauvillé

15 rue de l’abattoir Ribeauvillé Haut-Rhin

Le monde de l’imprimerie s’offre à vous pour un moment exceptionnel avec des passionnés. Au programme mini-ateliers participatifs, exposition lithographique, démonstrations…

Envie de découvrir un lieu original à l’occasion des journées du patrimoine ? Alors poussez les portes de cet atelier-musée pour vous faire un bond dans le temps et découvrez le monde de l’imprimerie !

Au programme

-Des ateliers pour les petits comme les grands préparation et dessin sur pierres, gravure, impression de planches de dessins…autant d’ateliers auxquels vous pourrez vous essayer

-Sur place, exposition de lithographies diverses réalisées par des illustrateurs. 0 .

15 rue de l’abattoir Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 60 42 06 pascale.hurtlin@ribeauville.fr

English :

The world of printing is offered to you for an exceptional moment with passionate people. On the program: participative mini-workshops, lithographic exhibition, demonstrations…

German :

Die Welt der Druckerei bietet sich Ihnen für einen außergewöhnlichen Moment mit leidenschaftlichen Druckern an. Auf dem Programm: Mini-Workshops zum Mitmachen, lithografische Ausstellung, Vorführungen…

Italiano :

Il mondo della stampa è vostro per un’esperienza eccezionale con persone appassionate. In programma: mini-laboratori pratici, mostra litografica, dimostrazioni…

Espanol :

El mundo de la impresión es suyo para vivir una experiencia excepcional con gente apasionada. En el programa: minitalleres prácticos, exposición litográfica, demostraciones…

