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JEP – Visite de l’église et du village de Saint Raphaël Saint-Raphaël

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Raphaël

JEP – Visite de l’église et du village de Saint Raphaël Saint-Raphaël

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Église
Ville
24160 Saint-Raphaël
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Raphaël

JEP – Visite de l’église et du village de Saint Raphaël

Église Saint-Raphaël Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée de l’église (historique, construction et reconstructions, chapiteaux remarquables, légendes, etc.), ainsi qu’une promenade commentée dans le village, si la météo le permet.   .

Église Saint-Raphaël 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   straphael.sitepatrimonial@gmail.com

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English : JEP – Visite de l’église et du village de Saint Raphaël

L’événement JEP – Visite de l’église et du village de Saint Raphaël Saint-Raphaël a été mis à jour le 2026-09-04 par Isle-Auvézère

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