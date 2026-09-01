Informations pratiques

Saint-Raphaël

JEP – Visite de l’église et du village de Saint Raphaël

Église Saint-Raphaël Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée de l’église (historique, construction et reconstructions, chapiteaux remarquables, légendes, etc.), ainsi qu’une promenade commentée dans le village, si la météo le permet. .

Église Saint-Raphaël 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine straphael.sitepatrimonial@gmail.com

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English : JEP – Visite de l’église et du village de Saint Raphaël

L’événement JEP – Visite de l’église et du village de Saint Raphaël Saint-Raphaël a été mis à jour le 2026-09-04 par Isle-Auvézère