JEP – Visite de l’église et du village de Saint Raphaël Saint-Raphaël
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Raphaël
Informations pratiques
Saint-Raphaël
JEP – Visite de l’église et du village de Saint Raphaël
Église Saint-Raphaël Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée de l’église (historique, construction et reconstructions, chapiteaux remarquables, légendes, etc.), ainsi qu’une promenade commentée dans le village, si la météo le permet. .
Église Saint-Raphaël 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine straphael.sitepatrimonial@gmail.com
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English : JEP – Visite de l’église et du village de Saint Raphaël
L’événement JEP – Visite de l’église et du village de Saint Raphaël Saint-Raphaël a été mis à jour le 2026-09-04 par Isle-Auvézère
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