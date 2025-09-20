JEP Visite de l’église Notre-Dame Bourges
JEP Visite de l’église Notre-Dame Bourges samedi 20 septembre 2025.
JEP Visite de l’église Notre-Dame
Rue Notre Dame Bourges Cher
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes de l’église Notre-Dame de Bourges !
L’association Sauvegardons Notre-Dame vous accueillera le samedi de 14h à 18h pour des visites libres ou guidées, permettant à chacun d’explorer l’église à son rythme.
Moments forts de la journée la montée et la visite de la tour à 16h et 17h, pour profiter d’un beau point de vue sur la ville.
Une invitation à redécouvrir un joyau au cœur du quartier et à partager un instant privilégié de culture et de mémoire. .
Rue Notre Dame Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 81 46 patrimoine@ville-bourges.fr
English :
Visit the Notre-Dame de Bourges church as part of the European Heritage Days.
German :
Besuchen Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals die Kirche Notre-Dame in Bourges.
Italiano :
Visita alla chiesa di Notre-Dame de Bourges nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio.
Espanol :
Visite la iglesia de Notre-Dame de Bourges en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.
