JEP Visite de l’église Notre-Dame Bourges

Rue Notre Dame Bourges Cher

Visitez l’église Notre-Dame de Bourges dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, poussez les portes de l’église Notre-Dame de Bourges !

L’association Sauvegardons Notre-Dame vous accueillera le samedi de 14h à 18h pour des visites libres ou guidées, permettant à chacun d’explorer l’église à son rythme.

Moments forts de la journée la montée et la visite de la tour à 16h et 17h, pour profiter d’un beau point de vue sur la ville.

Une invitation à redécouvrir un joyau au cœur du quartier et à partager un instant privilégié de culture et de mémoire. .

Rue Notre Dame Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 81 46 patrimoine@ville-bourges.fr

English :

Visit the Notre-Dame de Bourges church as part of the European Heritage Days.

German :

Besuchen Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals die Kirche Notre-Dame in Bourges.

Italiano :

Visita alla chiesa di Notre-Dame de Bourges nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio.

Espanol :

Visite la iglesia de Notre-Dame de Bourges en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

