JEP Visite de l’église Notre Dame de Rigny Rigny-Ussé

Rue des Fougères Rigny-Ussé Indre-et-Loire

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visite libre et guidée de l’ancienne église paroissiale du village de Rigny.

Samedi et dimanche 10h à 12h et de 14h à 17h30.

Rue des Fougères Rigny-Ussé 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 05 93 90 criss.sorolla@wanadoo.fr

English :

Free and guided tour of the former parish church in the village of Rigny.

German :

Freie Besichtigung und Führung durch die alte Pfarrkirche des Dorfes Rigny.

Italiano :

Visita guidata e gratuita dell’antica chiesa parrocchiale del villaggio di Rigny.

Espanol :

Visita guiada y gratuita a la antigua iglesia parroquial del pueblo de Rigny.

