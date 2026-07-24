Informations pratiques

Hautot-le-Vatois

[JEP] Visite de l’église Notre-Dame du Rosaire et de sa chapelle seigneuriale

Hautot-le-Vatois Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’église d’Hautot-le-Vatois possède une chapelle seigneuriale édifiée entre 1632 et 1635, et décrite en 1852 par l’abbé COCHET comme “l’une des plus jolies chapelles de l’arrondissement d’Yvetot, et un vrai chef d’œuvre du règne de Louis XIII . Entre 2009 et 2011, avec le soutien de la Fondation du Patrimoine, elle a fait l’objet d’une restauration qui redonne toute leurs splendeurs aux vitraux représentant des anges musiciens d’ailleurs classés à l’inventaire du patrimoine depuis 1937- ainsi qu’à la voûte peinte et au retable. La chapelle a reçu en 2022 le Label patrimoine rural décerné par le Conseil départemental de la Seine-Maritime. .

Hautot-le-Vatois 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 34 43

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English : [JEP] Visite de l’église Notre-Dame du Rosaire et de sa chapelle seigneuriale

L’événement [JEP] Visite de l’église Notre-Dame du Rosaire et de sa chapelle seigneuriale Hautot-le-Vatois a été mis à jour le 2026-07-24 par Yvetot Normandie Tourisme