JEP Visite de l’église-sanctuaire du Sacré-Coeur Bourges

10 Rue de l'Abbé Moreux Bourges
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Découvrez l’église-sanctuaire du Sacré-Coeur dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église-sanctuaire du Sacré-Cœur de Bourges. Son architecture singulière et son atmosphère recueillie en font un témoignage précieux de l’histoire religieuse contemporaine de la ville.
Ouverte exceptionnellement pour l’occasion, de 15h à 18h samedi et dimanche. Profitez de visites de l’église à partir de 17h mais aussi d’une exposition consacrée à la construction de l’église, d’une présentation de l’orgue et des réalisations de l’atelier broderie, ainsi qu’un parcours entre l’église et la cathédrale.
Une visite à la croisée de l’art, de l’histoire et de la foi, au cœur du patrimoine berruyer. .
+33 2 48 57 81 46 patrimoine@ville-bourges.fr
English :
Discover the Sacré-Coeur church-sanctuary as part of the European Heritage Days.
German :
Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals die Kirche und den Schrein Sacré-Coeur.
Italiano :
Scoprite la chiesa-santuario del Sacro Cuore nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.
Espanol :
Descubra la iglesia-santuario del Sacré-Coeur en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.
