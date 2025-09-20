JEP Visite de l’église-sanctuaire du Sacré-Coeur Bourges

10 Rue de l'Abbé Moreux Bourges

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Découvrez l’église-sanctuaire du Sacré-Coeur dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’église-sanctuaire du Sacré-Cœur de Bourges. Son architecture singulière et son atmosphère recueillie en font un témoignage précieux de l’histoire religieuse contemporaine de la ville.

Ouverte exceptionnellement pour l’occasion, de 15h à 18h samedi et dimanche. Profitez de visites de l’église à partir de 17h mais aussi d’une exposition consacrée à la construction de l’église, d’une présentation de l’orgue et des réalisations de l’atelier broderie, ainsi qu’un parcours entre l’église et la cathédrale.

Une visite à la croisée de l’art, de l’histoire et de la foi, au cœur du patrimoine berruyer. .

10 Rue de l'Abbé Moreux Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 81 46 patrimoine@ville-bourges.fr

English :

Discover the Sacré-Coeur church-sanctuary as part of the European Heritage Days.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals die Kirche und den Schrein Sacré-Coeur.

Italiano :

Scoprite la chiesa-santuario del Sacro Cuore nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

Descubra la iglesia-santuario del Sacré-Coeur en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

