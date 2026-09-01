Informations pratiques

Pomarez

JEP : Visite des arènes de la « Mecque de la Course Landaise »

Arènes Pomarez Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 15:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Nos ambassadeurs racontent, partagent et font vivre cet engouement unique pour « La Course Landaise » et permettent d’entrer au centre de « La Mecque de la Course Landaise ». Réservez en ligne ou par téléphone.

Nos ambassadeurs racontent, partagent et font vivre cet engouement unique pour « La Course Landaise » et permettent d’entrer au centre de « La Mecque de la Course Landaise ». Vous profiterez d’un historique sur les arènes, d’une visite des torils, A travers un petit film conçu spécialement pour les non-avertis, Vous aurez toutes les explications sur la course landaise, sport et jeu traditionnel. Découverte de l’exposition « Les Reines de l’Arène » et d’un salon de maquettes.

Rendez-vous devant les arènes. Réservez en ligne ou par téléphone. .

Arènes Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 27 12 50 apatarenes@gmail.com

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English : JEP : Visite des arènes de la « Mecque de la Course Landaise »

Our ambassadors talk about, share and bring to life this unique craze for « La Course Landaise » and allow you to enter the heart of « La Mecque de la Course Landaise ». Book online or by phone.

L’événement JEP : Visite des arènes de la « Mecque de la Course Landaise » Pomarez a été mis à jour le 2026-09-11 par Landes Chalosse