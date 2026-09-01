JEP : Visite des arènes de la « Mecque de la Course Landaise » Pomarez
vendredi 18 septembre 2026 · Pomarez
Informations pratiques
Pomarez
JEP : Visite des arènes de la « Mecque de la Course Landaise »
Arènes Pomarez Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 15:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Nos ambassadeurs racontent, partagent et font vivre cet engouement unique pour « La Course Landaise » et permettent d’entrer au centre de « La Mecque de la Course Landaise ». Réservez en ligne ou par téléphone.
Nos ambassadeurs racontent, partagent et font vivre cet engouement unique pour « La Course Landaise » et permettent d’entrer au centre de « La Mecque de la Course Landaise ». Vous profiterez d’un historique sur les arènes, d’une visite des torils, A travers un petit film conçu spécialement pour les non-avertis, Vous aurez toutes les explications sur la course landaise, sport et jeu traditionnel. Découverte de l’exposition « Les Reines de l’Arène » et d’un salon de maquettes.
Rendez-vous devant les arènes. Réservez en ligne ou par téléphone. .
Arènes Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 27 12 50 apatarenes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JEP : Visite des arènes de la « Mecque de la Course Landaise »
Our ambassadors talk about, share and bring to life this unique craze for « La Course Landaise » and allow you to enter the heart of « La Mecque de la Course Landaise ». Book online or by phone.
L’événement JEP : Visite des arènes de la « Mecque de la Course Landaise » Pomarez a été mis à jour le 2026-09-11 par Landes Chalosse
À voir aussi à Pomarez (Landes)
- Visite des arènes de la Mecque de la Course Landaise Pomarez 16 septembre 2026
- Marché à Pomarez Pomarez 16 septembre 2026
- Visite des arènes de Pomarez, Arènes de Pomarez, Pomarez 18 septembre 2026
- Visite commentée des arènes et découverte de la tauromachie Landaise, Arènes de Pomarez, Pomarez 18 septembre 2026
- Visite commentée de l’église de Pomarez, Église Notre-Dame de Pomarez, Pomarez 19 septembre 2026