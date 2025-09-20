JEP Visite du bateau Minahouët II Pont-Aven

Quai Théodore Botrel Pont-Aven Finistère

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Minahouët II, mis à l’eau en 1912, aujourd’hui classé Monument Historique est donc un trésor national. Il n’est pas dans un musée, il est musée naviguant tout le long de la côte atlantique et en Manche.

Des bénévoles vous accueillent à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine pour vous raconter l’histoire de ce gréement, ses exigences et son charme.

Visite libre et gratuite. .

Quai Théodore Botrel Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 07 13 87 10

