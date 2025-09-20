JEP | Visite du bourg de Houlette Houlette
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-20
Découvrez Houlette et certains de ses sites les plus importants L’église Saint-Martin, le vieux cimetière avec ses deux entrées (catholique et protestante) ainsi qu’un parcours autour du lavoir dans un espace ludique auprès du Tidet
Bourg de Houlette Houlette 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 12 17 80
English : JEP | Visit to the village of Houlette
Discover Houlette and some of its most important sites: The Saint-Martin church, the old cemetery with its two entrances (Catholic and Protestant) and a tour around the washhouse in a play area near the Tidet.
German :
Entdecken Sie Houlette und einige seiner wichtigsten Sehenswürdigkeiten: Die Kirche Saint-Martin, den alten Friedhof mit seinen beiden Eingängen (katholisch und protestantisch) sowie einen Rundgang um das Waschhaus in einem Spielbereich beim Tidet
Italiano :
Scoprite Houlette e alcuni dei suoi siti più importanti: La chiesa di Saint-Martin, il vecchio cimitero con i suoi due ingressi (cattolico e protestante) e un percorso intorno al lavatoio in un’area giochi vicino al Tidet
Espanol :
Descubra Houlette y algunos de sus lugares más importantes: La iglesia de Saint-Martin, el antiguo cementerio con sus dos entradas (católica y protestante) y un sendero alrededor del lavadero en una zona de juegos cerca del Tidet
