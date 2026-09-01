JEP | Visite du bourg de Houlette Houlette
samedi 19 septembre 2026 · Houlette
Informations pratiques
Houlette
JEP | Visite du bourg de Houlette
Bourg de Houlette Houlette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez Houlette et certains de ses sites les plus importants L’église Saint-Martin, le vieux cimetière avec ses deux entrées (catholique et protestante) ainsi qu’un parcours autour du lavoir dans un espace ludique auprès du Tidet
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Bourg de Houlette Houlette 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 12 17 80
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English : JEP | Visit to the village of Houlette
Discover Houlette and some of its most important sites: The Saint-Martin church, the old cemetery with its two entrances (Catholic and Protestant) and a tour around the washhouse in a play area near the Tidet.
L’événement JEP | Visite du bourg de Houlette Houlette a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac