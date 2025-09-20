JEP | Visite du Centre d’art vivant Bréville

JEP | Visite du Centre d’art vivant Bréville samedi 20 septembre 2025.

JEP | Visite du Centre d’art vivant

9 rue Raymond Doussinet Bréville Charente

Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visite guidée d’un centre d’art vivant
De la maison de particulier au lieu de création et d’exposition
9 rue Raymond Doussinet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 89 99 

English :

Guided tour of a living art center
From private home to creative and exhibition space

German :

Führung durch ein Zentrum für lebendige Kunst
Vom Privathaus zum Ort für Kreationen und Ausstellungen

Italiano :

Visita guidata di un centro d’arte vivente
Da casa privata a spazio creativo ed espositivo

Espanol :

Visita guiada a un centro de arte vivo
De casa particular a espacio de creación y exposición

