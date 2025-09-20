JEP | Visite du Centre d’art vivant Bréville
JEP | Visite du Centre d’art vivant Bréville samedi 20 septembre 2025.
JEP | Visite du Centre d’art vivant
9 rue Raymond Doussinet Bréville Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Visite guidée d’un centre d’art vivant
De la maison de particulier au lieu de création et d’exposition
.
9 rue Raymond Doussinet Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 89 99
English :
Guided tour of a living art center
From private home to creative and exhibition space
German :
Führung durch ein Zentrum für lebendige Kunst
Vom Privathaus zum Ort für Kreationen und Ausstellungen
Italiano :
Visita guidata di un centro d’arte vivente
Da casa privata a spazio creativo ed espositivo
Espanol :
Visita guiada a un centro de arte vivo
De casa particular a espacio de creación y exposición
L’événement JEP | Visite du Centre d’art vivant Bréville a été mis à jour le 2025-08-29 par Destination Cognac