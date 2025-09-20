JEP Visite du chantier du futur espace aquatique de Dinan Agglomération Rue Capitaine Hesry Dinan

JEP Visite du chantier du futur espace aquatique de Dinan Agglomération Rue Capitaine Hesry Dinan samedi 20 septembre 2025.

JEP Visite du chantier du futur espace aquatique de Dinan Agglomération

Rue Capitaine Hesry Centre aquatique Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Dinan Agglomération met à l’honneur son futur équipement structurant l’espace aquatique de Dinan Agglomération

Ces visites libres du chantier de la future piscine permettront aux habitants de découvrir les coulisses de ce projet, d’en apprendre davantage sur les installations et de se projeter dans ce futur espace sportif et de bien-être.

Des agents de l’agglomération seront à disposition pour répondre aux questions du grand public. .

Rue Capitaine Hesry Centre aquatique Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Visite du chantier du futur espace aquatique de Dinan Agglomération Dinan a été mis à jour le 2025-09-08 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme