JEP | Visite du Château Chesnel Lieu-dit La Vidaudrie Cherves-Richemont

Lieu-dit La Vidaudrie Château Chesnel Cherves-Richemont Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21

2025-09-20

Des visites guidées des extérieurs du Château Chesnel.
Lieu-dit La Vidaudrie Château Chesnel Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 80 72 88  mahelderoffignac@orange.fr

English :

Guided tours of the exterior of Château Chesnel.

German :

Führungen durch die Außenanlagen des Château Chesnel.

Italiano :

Visite guidate agli esterni di Château Chesnel.

Espanol :

Visitas guiadas al exterior del Château Chesnel.

