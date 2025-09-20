JEP | Visite du Château Chesnel Lieu-dit La Vidaudrie Cherves-Richemont
JEP | Visite du Château Chesnel Lieu-dit La Vidaudrie Cherves-Richemont samedi 20 septembre 2025.
JEP | Visite du Château Chesnel
Lieu-dit La Vidaudrie Château Chesnel Cherves-Richemont Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Des visites guidées des extérieurs du Château Chesnel.
.
Lieu-dit La Vidaudrie Château Chesnel Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 80 72 88 mahelderoffignac@orange.fr
English :
Guided tours of the exterior of Château Chesnel.
German :
Führungen durch die Außenanlagen des Château Chesnel.
Italiano :
Visite guidate agli esterni di Château Chesnel.
Espanol :
Visitas guiadas al exterior del Château Chesnel.
L’événement JEP | Visite du Château Chesnel Cherves-Richemont a été mis à jour le 2025-09-02 par Destination Cognac