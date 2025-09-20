JEP Visite du château de Malesherbes Le Malesherbois

JEP Visite du château de Malesherbes Le Malesherbois samedi 20 septembre 2025.

JEP Visite du château de Malesherbes

Avenue du Général de Gaulle Le Malesherbois Loiret

Découvrez un ensemble unique classé Monument Historique château, maison de Chateaubriand, Conciergerie, chapelle, Grange aux Dîmes, colombier et parc. Un patrimoine d’exception mêlant histoire, architecture et charme paysager.

Plongez au cœur d’un site d’exception classé Monument Historique, où chaque pierre raconte l’histoire. Admirez les extérieurs du château, la maison dite de Chateaubriand et la Conciergerie, puis explorez la chapelle, la Grange aux Dîmes et le colombier, ouverts à la visite intérieure et extérieure. Le parc complète cette immersion en offrant un écrin de verdure à ce patrimoine remarquable.

Entre grandeur architecturale et atmosphère authentique, c’est une expérience qui conjugue histoire, culture et beauté naturelle, idéale pour les passionnés d’architecture, de nature et de patrimoine vivant. .

Discover a unique ensemble classified as a Historic Monument: château, Chateaubriand house, Conciergerie, chapel, Grange aux Dîmes, dovecote and park. An exceptional heritage combining history, architecture and landscape charm.

Entdecken Sie ein einzigartiges Ensemble, das unter Denkmalschutz steht: Schloss, Haus von Chateaubriand, Conciergerie, Kapelle, Zehntscheune, Taubenschlag und Park. Ein außergewöhnliches Kulturerbe, das Geschichte, Architektur und landschaftlichen Charme vereint.

Scoprite un insieme unico di edifici storici tutelati: castello, casa Chateaubriand, Conciergerie, cappella, Grange aux Dîmes, colombaia e parco. Un patrimonio eccezionale che unisce storia, architettura e un paesaggio incantevole.

Descubra un conjunto único de edificios históricos catalogados: castillo, casa Chateaubriand, Conciergerie, capilla, Grange aux Dîmes, palomar y parque. Un patrimonio excepcional que combina historia, arquitectura y encanto paisajístico.

