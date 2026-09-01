Informations pratiques

Thorey-Lyautey

JEP – Visite du château de Thorey-Lyautey

Rue du château Thorey-Lyautey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Entièrement meublé et conservant de nombreux souvenirs du Maréchal, le château retrace son parcours, de la Lorraine au Maroc, en passant par l’Indochine et Madagascar. Parmi ses trésors, découvrez notamment sa bibliothèque, riche de près de 12 000 volumes, ainsi que son étonnant salon marocain, véritable pièce unique en France.

Entouré d’un parc paysager de deux hectares, le domaine invite à la promenade jusqu’au mémorial Lyautey. Ses colonnades proviennent de l’ancien mausolée du Maréchal à Rabat. Le château accueille également le Musée national du Scoutisme.Tout public

5 .

Rue du château Thorey-Lyautey 54115 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 12 12

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English :

Fully furnished and housing many of the Marshal’s mementos, the château traces his journey from Lorraine to Morocco, via Indochina and Madagascar. Among its treasures, be sure to explore its library, which contains nearly 12,000 volumes, as well as its stunning Moroccan salon, a truly unique room in France.

Surrounded by two hectares of landscaped grounds, the estate invites visitors to take a stroll to the Lyautey Memorial. Its colonnades come from the Marshal’s former mausoleum in Rabat. The château also houses the National Museum of Scouting.

L’événement JEP – Visite du château de Thorey-Lyautey Thorey-Lyautey a été mis à jour le 2026-09-09 par OT DU PAYS DU SAINTOIS