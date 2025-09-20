JEP Visite du château et de son exposition les Merveilles de nos collections Impasse de la Pompe Quintin

Impasse de la Pompe Château de Quintin Quintin Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

*Visite des intérieurs meublés du château du 18e siècle et de son exposition les « Merveilles de nos collections »

samedi de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h

dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h

*A travers une visite guidée par les propriétaires, vous pourrez découvrir l’histoire de ce patrimoine dans la même famille depuis plus de huit siècles. Les intérieurs meublés du château du XVIIIe se visitent salons, boudoirs, chambre de la duchesse, bureau/bibliothèque, salle à manger, anciennes cuisinnes et son potager.

*En visite libre, Exposition les « Merveilles des collections familiales » sont présentés de nombreux objets du quotidien et témoins de l’art de vivre du 18e à nos jours.

*Visite libre du parc

Et aussi

Des jeux d’extérieur en bois amuseront petits et grands.

Friandises, crêpes et boissons en vente sur place.

Location de costumes de chevalier et princesse, le temps de la visite guidée 1€

Accès gratuit au parc. .

