JEP | Visite du marais Salle de la Gensacaise Gensac-la-Pallue samedi 20 septembre 2025.

Salle de la Gensacaise Place de la mairie Gensac-la-Pallue Charente

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Visite commentée des marais de Gensac et La Pallue.

Durée environ 2h30. Prévoir des chaussures de marche et les jambes couvertes (la rouche, plante emblématique du marais est coupante).

Salle de la Gensacaise Place de la mairie Gensac-la-Pallue 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 29 11 74

English :

Guided tour of the Gensac and La Pallue marshes.

Duration approx. 2h30. Bring walking shoes and covered legs (the rouche, the emblematic plant of the marsh, is sharp).

German :

Kommentierte Besichtigung der Sümpfe von Gensac und La Pallue.

Dauer ca. 2,5 Stunden. Wanderschuhe und bedeckte Beine vorsehen (die Rochade, eine emblematische Pflanze des Sumpfes, ist scharfkantig).

Italiano :

Visita guidata alle paludi di Gensac e La Pallue.

Durata circa 2h30. Portare scarpe da trekking e gambe coperte (il gelso rosso, pianta emblematica della palude, è appuntito).

Espanol :

Visita guiada de las marismas de Gensac y La Pallue.

Duración aprox. 2h30. Llevar calzado para caminar y las piernas cubiertas (la morera roja, planta emblemática de la marisma, es punzante).

