JEP | Visite du Moulin de Chez Gauthier Saint Sulpice de Cognac Cherves-Richemont

JEP | Visite du Moulin de Chez Gauthier

Saint Sulpice de Cognac 3 Chez Gauthier Cherves-Richemont Charente

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Dans un hameau restauré, au bord d’un ruisseau, dans une vallée humide, se situe le moulin de Chez Gauthier. Conservé et restauré dans son cadre d’origine, le moulin a retrouvé sa vocation première on y fait aujourd’hui de l’huile de noix.

Saint Sulpice de Cognac 3 Chez Gauthier Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 74 72 29

English :

The Chez Gauthier mill is located in a restored hamlet on the banks of a stream in a damp valley. Preserved and restored to its original splendor, the mill has rediscovered its original vocation: the production of walnut oil.

German :

In einem restaurierten Weiler am Ufer eines Baches in einem feuchten Tal liegt die Mühle von Chez Gauthier. Die Mühle wurde in ihrem ursprünglichen Rahmen erhalten und restauriert und hat ihre ursprüngliche Bestimmung wiedergefunden: Heute wird hier Walnussöl hergestellt.

Italiano :

Il mulino Chez Gauthier si trova in un borgo ristrutturato sulle rive di un ruscello in una valle umida. Conservato e riportato al suo stato originale, il mulino ha riscoperto il suo scopo originario: produrre olio di noci.

Espanol :

El molino Chez Gauthier está situado en una aldea restaurada, a orillas de un arroyo en un valle húmedo. Conservado y restaurado a su estado original, el molino ha redescubierto su función original: producir aceite de nuez.

