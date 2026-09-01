JEP | Visite du Moulin de Chez Gauthier Saint Sulpice de Cognac Val-de-Cognac
samedi 19 septembre 2026 · Saint Sulpice de Cognac · Cherves-Richemont
Informations pratiques
Val-de-Cognac
JEP | Visite du Moulin de Chez Gauthier
Saint Sulpice de Cognac 3 Chez Gauthier Cherves-Richemont Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dans un hameau restauré, au bord d’un ruisseau, dans une vallée humide, se situe le moulin de Chez Gauthier. Conservé et restauré dans son cadre d’origine, le moulin a retrouvé sa vocation première on y fait aujourd’hui de l’huile de noix.
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Saint Sulpice de Cognac 3 Chez Gauthier Val-de-Cognac 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 74 72 29
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English :
The Chez Gauthier mill is located in a restored hamlet on the banks of a stream in a damp valley. Preserved and restored to its original splendor, the mill has rediscovered its original vocation: the production of walnut oil.
L’événement JEP | Visite du Moulin de Chez Gauthier Val-de-Cognac a été mis à jour le 2026-09-02 par Destination Cognac
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