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AGENDA · Cherves-Richemont

JEP | Visite du Moulin de Chez Gauthier Saint Sulpice de Cognac Val-de-Cognac

samedi 19 septembre 2026 · Saint Sulpice de Cognac · Cherves-Richemont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Saint Sulpice de Cognac
Adresse
3 Chez Gauthier
Ville
16370 Cherves-Richemont
Département
Charente
Tarif

Val-de-Cognac

JEP | Visite du Moulin de Chez Gauthier

Saint Sulpice de Cognac 3 Chez Gauthier Cherves-Richemont Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Dans un hameau restauré, au bord d’un ruisseau, dans une vallée humide, se situe le moulin de Chez Gauthier. Conservé et restauré dans son cadre d’origine, le moulin a retrouvé sa vocation première on y fait aujourd’hui de l’huile de noix.
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Saint Sulpice de Cognac 3 Chez Gauthier Val-de-Cognac 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 74 72 29 

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English :

The Chez Gauthier mill is located in a restored hamlet on the banks of a stream in a damp valley. Preserved and restored to its original splendor, the mill has rediscovered its original vocation: the production of walnut oil.

L’événement JEP | Visite du Moulin de Chez Gauthier Val-de-Cognac a été mis à jour le 2026-09-02 par Destination Cognac

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