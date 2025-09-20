JEP Visite du Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre

823 Route de Salles Tocane-Saint-Apre Dordogne

Découvrez le Moulin de Salles, témoin du patrimoine industriel local, à travers des visites commentées régulières tout au long du week-end.

Il sera ouvert à la visite les 20 et 21 septembre de 14h à 18h.

Toutes les heures à partir de 14h, visites commentées sur l’histoire du moulin et de ses appareillages.

A voir la très jolie exposition de photos d’oiseaux de Pascale Réaux et de tableaux de Philippe Benoit. .

823 Route de Salles Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 70 33 27

English : JEP Visite du Moulin de Salles

Discover the Moulin de Salles, part of the local industrial heritage, with regular guided tours throughout the weekend.

It will be open to visitors on September 20 and 21 from 2pm to 6pm.

German :

Entdecken Sie die Moulin de Salles, ein Zeugnis des lokalen Industrieerbes, durch regelmäßige kommentierte Führungen während des gesamten Wochenendes.

Sie ist am 20. und 21. September von 14:00 bis 18:00 Uhr für Besucher geöffnet.

Italiano :

Scoprite il Moulin de Salles, testimonianza del patrimonio industriale locale, con visite guidate regolari durante il fine settimana.

Sarà aperto ai visitatori il 20 e 21 settembre dalle 14.00 alle 18.00.

Espanol : JEP Visite du Moulin de Salles

Descubra el Moulin de Salles, testimonio del patrimonio industrial local, con visitas guiadas regulares durante todo el fin de semana.

Se podrá visitar los días 20 y 21 de septiembre de 14:00 a 18:00.

