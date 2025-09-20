JEP | Visite du musée de la BA 709 Rue de la Doue Châteaubernard

JEP | Visite du musée de la BA 709

Rue de la Doue BA 709 Châteaubernard Charente

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite guidée du Musée de la Base aérienne 709 retraçant son histoire et son évolution. Le musée est composé de plusieurs salles présentant divers avions et objets historiques. Les exposants vous présenteront maquettes, casques et véhicules anciens.

Rue de la Doue BA 709 Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine reservationmusee.ba709@gmail.com

English :

Guided tour of the 709 Air Base Museum, retracing its history and development. The museum comprises several rooms displaying a variety of aircraft and historical objects. Exhibitors present models, helmets and vintage vehicles.

German :

Führung durch das Museum des Luftwaffenstützpunkts 709, in dem seine Geschichte und Entwicklung dargestellt wird. Das Museum besteht aus mehreren Räumen, in denen verschiedene Flugzeuge und historische Gegenstände ausgestellt sind. Die Aussteller präsentieren Ihnen Modelle, Helme und alte Fahrzeuge.

Italiano :

Visita guidata del Museo della Base Aerea 709 che ripercorre la sua storia e il suo sviluppo. Il museo è composto da diverse sale che espongono vari aerei e oggetti storici. Gli espositori presentano modelli, caschi e veicoli d’epoca.

Espanol :

Visita guiada al Museo de la Base Aérea 709 para conocer su historia y evolución. El museo consta de varias salas en las que se exponen diversos aviones y objetos históricos. Los expositores presentan maquetas, cascos y vehículos de época.

