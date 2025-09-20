JEP: Visite du Musée du Matériel et de la Maintenance et du Musée du Train et des Equipages Militaires Bourges
JEP: Visite du Musée du Matériel et de la Maintenance et du Musée du Train et des Equipages Militaires Bourges samedi 20 septembre 2025.
JEP: Visite du Musée du Matériel et de la Maintenance et du Musée du Train et des Equipages Militaires
Avenue de Dun-sur-Auron Bourges Cher
Début : Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée du Matériel et de la Maintenance & Musée du Train et des Equipages Militaires ouvre leurs portes !
Visite libre des musées, exposition de véhicules post-2nde Guerre Mondiale, ateliers de présentation de l’armement et de l’équipement militaire. Bénéficiez d’une visite au coeur des Forces Françaises en Allemagne, FFA. Accessible dès 6 ans.
Ateliers ludiques, animations pour enfants, exposition, bourse aux livres vous seront également proposés.
Un rendez-vous gratuit, convivial et familial pour découvrir le patrimoine sous un autre angle ! .
Avenue de Dun-sur-Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 50
English :
As part of the European Heritage Days, the Musée du Matériel et de la Maintenance & Musée du Train et des Equipages Militaires open their doors!
German :
Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals öffnet das Musée du Matériel et de la Maintenance & Musée du Train et des Equipages Militaires seine Türen!
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il Musée du Matériel et de la Maintenance e il Musée du Train et des Equipages Militaires aprono le loro porte!
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Museo del Material y del Mantenimiento y el Museo del Tren y de los Equipos Militares abren sus puertas
