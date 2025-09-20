JEP: Visite du Musée du Matériel et de la Maintenance et du Musée du Train et des Equipages Militaires Bourges

JEP: Visite du Musée du Matériel et de la Maintenance et du Musée du Train et des Equipages Militaires Bourges samedi 20 septembre 2025.

JEP: Visite du Musée du Matériel et de la Maintenance et du Musée du Train et des Equipages Militaires

Avenue de Dun-sur-Auron Bourges Cher

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée du Matériel et de la Maintenance & Musée du Train et des Equipages Militaires ouvre leurs portes !

Visite libre des musées, exposition de véhicules post-2nde Guerre Mondiale, ateliers de présentation de l’armement et de l’équipement militaire. Bénéficiez d’une visite au coeur des Forces Françaises en Allemagne, FFA. Accessible dès 6 ans.

Ateliers ludiques, animations pour enfants, exposition, bourse aux livres vous seront également proposés.

Un rendez-vous gratuit, convivial et familial pour découvrir le patrimoine sous un autre angle ! .

Avenue de Dun-sur-Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 50

English :

As part of the European Heritage Days, the Musée du Matériel et de la Maintenance & Musée du Train et des Equipages Militaires open their doors!

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals öffnet das Musée du Matériel et de la Maintenance & Musée du Train et des Equipages Militaires seine Türen!

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il Musée du Matériel et de la Maintenance e il Musée du Train et des Equipages Militaires aprono le loro porte!

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Museo del Material y del Mantenimiento y el Museo del Tren y de los Equipos Militares abren sus puertas

