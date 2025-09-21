JEP – Visite du musée Outils et Traditions et atelier fabrication de sabots Musée Outils et traditions

JEP – Visite du musée Outils et Traditions et atelier fabrication de sabots Musée Outils et traditions dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 10:00 – 17:00

Gratuit : oui gratuit Tout public

L’association Outils et traditions ouvre exceptionnellement les portes de son musée. Découvrez sa collection d’outils et matériels agricoles anciens. Apprenez à fabriquer mécaniquement un sabot et repartez avec !Livret-jeux à disposition pour les plus de 6 ans. Accès libre et gratuitDimanche 21/09 de 10h à 17hRendez-vous au 28 bis rue des Frères Rousseau. Découvrez le programme complet des Journées du patrimoine à Saint-Aignan de Grand Lieu

Musée Outils et traditions 44860

