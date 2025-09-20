JEP | Visite du P’tit musée de Loulou P’tit musée de Loulou Genté
JEP | Visite du P’tit musée de Loulou P’tit musée de Loulou Genté samedi 20 septembre 2025.
JEP | Visite du P’tit musée de Loulou
P’tit musée de Loulou 12 route des Reigniers Genté Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Visite du P’tit Musée de Loulou
Poussez la porte du P’tit Musée de Loulou et laissez-vous surprendre par ce lieu insolite, fruit de la passion et de l’imagination de son créateur, André Degorças.
.
P’tit musée de Loulou 12 route des Reigniers Genté 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine
English :
Visit the « P’tit Musée de Loulou
Push open the door of the « P’tit Musée de Loulou » and let yourself be surprised by this unusual place, the fruit of the passion and imagination of its creator, André Degorças.
German :
Besichtigung des « P?tit Musée de Loulou » (Museum von Loulou)
Öffnen Sie die Tür des « P?tit Musée de Loulou » und lassen Sie sich von diesem ungewöhnlichen Ort überraschen, der das Ergebnis der Leidenschaft und der Fantasie seines Schöpfers André Degorças ist.
Italiano :
Visita al « P?tit Musée de Loulou
Aprite la porta del « P?tit Musée de Loulou » e lasciatevi sorprendere da questo luogo insolito, frutto della passione e dell’immaginazione del suo creatore, André Degorças.
Espanol :
Visite el « P?tit Musée de Loulou
Abra la puerta del « P?tit Musée de Loulou » y déjese sorprender por este lugar insólito, fruto de la pasión y la imaginación de su creador, André Degorças.
L’événement JEP | Visite du P’tit musée de Loulou Genté a été mis à jour le 2025-08-30 par Destination Cognac