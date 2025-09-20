JEP | Visite du P’tit musée de Loulou P’tit musée de Loulou Genté

JEP | Visite du P’tit musée de Loulou P’tit musée de Loulou Genté samedi 20 septembre 2025.

P’tit musée de Loulou 12 route des Reigniers Genté Charente

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite du P’tit Musée de Loulou

Poussez la porte du P’tit Musée de Loulou et laissez-vous surprendre par ce lieu insolite, fruit de la passion et de l’imagination de son créateur, André Degorças.

English :

Visit the « P’tit Musée de Loulou

Push open the door of the « P’tit Musée de Loulou » and let yourself be surprised by this unusual place, the fruit of the passion and imagination of its creator, André Degorças.

German :

Besichtigung des « P?tit Musée de Loulou » (Museum von Loulou)

Öffnen Sie die Tür des « P?tit Musée de Loulou » und lassen Sie sich von diesem ungewöhnlichen Ort überraschen, der das Ergebnis der Leidenschaft und der Fantasie seines Schöpfers André Degorças ist.

Italiano :

Visita al « P?tit Musée de Loulou

Aprite la porta del « P?tit Musée de Loulou » e lasciatevi sorprendere da questo luogo insolito, frutto della passione e dell’immaginazione del suo creatore, André Degorças.

Espanol :

Visite el « P?tit Musée de Loulou

Abra la puerta del « P?tit Musée de Loulou » y déjese sorprender por este lugar insólito, fruto de la pasión y la imaginación de su creador, André Degorças.

