JEP | Visite du P’tit musée de Loulou P’tit musée de Loulou Genté
samedi 19 septembre 2026 · P'tit musée de Loulou · Genté
Informations pratiques
Genté
JEP | Visite du P’tit musée de Loulou
P’tit musée de Loulou 12 route des Reigniers Genté Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visitez le P’tit Musée de Loulou en présence de son créateur, André Degorças, artiste autodidacte, qui vous fera découvrir son univers et ses réalisations.
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P’tit musée de Loulou 12 route des Reigniers Genté 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English : JEP | Visit to Loulou’s Little Museum
Visit Loulou’s Little Museum in the presence of its creator, André Degorças, a self-taught artist, who will introduce you to his world and his works.
L’événement JEP | Visite du P’tit musée de Loulou Genté a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac
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