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JEP | Visite du P’tit musée de Loulou P’tit musée de Loulou Genté

samedi 19 septembre 2026 · P'tit musée de Loulou · Genté

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
P'tit musée de Loulou
Adresse
12 route des Reigniers
Ville
16130 Genté
Département
Charente
Tarif

Genté

JEP | Visite du P’tit musée de Loulou

P’tit musée de Loulou 12 route des Reigniers Genté Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visitez le P’tit Musée de Loulou en présence de son créateur, André Degorças, artiste autodidacte, qui vous fera découvrir son univers et ses réalisations.
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P’tit musée de Loulou 12 route des Reigniers Genté 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English : JEP | Visit to Loulou’s Little Museum

Visit Loulou’s Little Museum in the presence of its creator, André Degorças, a self-taught artist, who will introduce you to his world and his works.

L’événement JEP | Visite du P’tit musée de Loulou Genté a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac

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