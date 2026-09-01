JEP | Visite du P’tit musée de Loulou P’tit musée de Loulou Genté

Informations pratiques

Genté

JEP | Visite du P’tit musée de Loulou

P’tit musée de Loulou 12 route des Reigniers Genté Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visitez le P’tit Musée de Loulou en présence de son créateur, André Degorças, artiste autodidacte, qui vous fera découvrir son univers et ses réalisations.

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P’tit musée de Loulou 12 route des Reigniers Genté 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English : JEP | Visit to Loulou’s Little Museum

Visit Loulou’s Little Museum in the presence of its creator, André Degorças, a self-taught artist, who will introduce you to his world and his works.

L’événement JEP | Visite du P’tit musée de Loulou Genté a été mis à jour le 2026-08-24 par Destination Cognac