JEP : VISITE DU SITE MINIER DE PEYRELADE Villefort
dimanche 20 septembre 2026 · Villefort
Informations pratiques
Villefort
JEP : VISITE DU SITE MINIER DE PEYRELADE
43 Place du Bosquet Villefort Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des journées du patrimoine, l’association A.R.D.E.C propose une visite commentée (gratuite) du site minier de Peyrelade (2,5 km des Aydons) par Jean-Louis Maurin.
Covoiturage depuis Villefort ou Pied de Borne, prévoir chaussures de marche.
Sur réservation Office de Tourisme Mont-Lozère 04 66 46 87 30
Dans le cadre des journées du patrimoine, l’association A.R.D.E.C propose une visite commentée (gratuite) du site minier de Peyrelade (2,5 km des Aydons) par Jean-Louis Maurin (auteur du livre « Quand l’activité minière animait nos territoires »).
Rendez-vous 9h Villefort devant l’OT ou 9h 30 devant la mairie de Pied-de-Borne (covoiturage, chaussures de marche).
Forge, mines, poudrière sur ce site exploité pour le plomb argentifère dès le XVIIe siècle, accessible après 20 mn de marche depuis Péchadou (ancien chemin Les Aydons-Les Balmelles).
Renseignements et inscriptions Office de Tourisme Mont-Lozère tél 04 66 46 87 30 .
43 Place du Bosquet Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30
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English :
As part of Heritage Days, the A.R.D.E.C. association is offering a free guided tour of the Peyrelade mining site (2.5 km from Les Aydons) led by Jean-Louis Maurin.
Carpooling available from Villefort or Pied de Borne; please wear walking shoes.
Reservations required: Mont-Lozère Tourist Office, 04 66 46 87 30
L’événement JEP : VISITE DU SITE MINIER DE PEYRELADE Villefort a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT Mont Lozere
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