JEP Visite du temple protestant de Bourges Bourges

JEP Visite du temple protestant de Bourges

3 Rue Vieille Saint-Ambroix Bourges Cher

Le temple protestant de Bourges ouvre ses portes au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Édifié au XIXe siècle, ce lieu chargé d’histoire vous invite à découvrir son architecture sobre et lumineuse, ainsi que l’héritage spirituel et culturel qu’il incarne au cœur de la ville.

L’association Accolade vous accueillera pour partager avec vous les secrets de ce bâtiment et répondre à vos questions, dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.

Une belle occasion de franchir les portes d’un lieu méconnu et de plonger dans un pan vivant du patrimoine berruyer. .

3 Rue Vieille Saint-Ambroix Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 81 46 patrimoine@ville-bourges.fr

English :

As part of the European Heritage Days, come and discover the Protestant temple in Bourges.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals den protestantischen Tempel in Bourges.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire il tempio protestante di Bourges.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir el templo protestante de Bourges.

