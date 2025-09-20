JEP – Visite d’un avion Super Constellation des années 1950 Amicale du Super Constellation

JEP – Visite d’un avion Super Constellation des années 1950 Amicale du Super Constellation samedi 20 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 14:00 – 18:00

Gratuit : non Adulte : 8€ / Gratuit – de 12 ans Tout public

Montez à bord d’un avion des années 1950 classé Monument Historique Industriel, préservé et restauré par les bénévoles de l’Amicale du Super Constellation. Son cockpit illuminé, ses fauteuils d’époque et le récit du guide vous feront voyager dans le temps… Adulte : 8€ / Moins de 12 ans : Gratuit.Accès route du Frémiou à Saint-Aignan de Grand Lieu. (Site de l’aéroport) Découvrez le programme complet des Journées du patrimoine à Saint-Aignan de Grand Lieu

Amicale du Super Constellation 44860