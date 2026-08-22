JEP Visite église Saint-Martin-le-Seul et tour en voiture Bondaroy
dimanche 20 septembre 2026 · Bondaroy
Informations pratiques
Bondaroy
JEP Visite église Saint-Martin-le-Seul et tour en voiture
Chemin Saint-Martin le Seul Bondaroy Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visitez la chapelle, la grotte Saint-Grégoire et admirez une exposition de voitures anciennes. Profitez de balades vintage, du panorama et d’une ambiance conviviale pour toute la famille, au profit de l’église pré-romane.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, offrez-vous une parenthèse enchantée à Bondaroy !
Plongez au cœur de l’histoire locale en explorant la chapelle de la Bonne Dame, la grotte Saint-Grégoire et la magnifique église pré-romane Saint-Martin-le-Seul.
Dès midi, laissez-vous séduire par l’élégance des belles mécaniques une exposition exceptionnelle de voitures de collection vous attend, avec la possibilité d’embarquer pour un baptême rétro mémorable !
Entre balades bucoliques sur les chemins forestiers, panoramas à couper le souffle et village de stands animés, vivez un dimanche chaleureux et gourmand en famille ou entre amis.
Un rendez-vous festif et solidaire à ne pas manquer pour soutenir la sauvegarde de notre patrimoine. .
Chemin Saint-Martin le Seul Bondaroy 45300 Loiret Centre-Val de Loire asso.saintmartinleseul.bondaroy@gmail.com
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English :
Visit the chapel and the Saint-Gr%E9goire Grotto, and check out an exhibition of vintage cars. Enjoy vintage car rides, the panoramic views, and a friendly atmosphere for the whole family—all to benefit the pre-Romanesque church.
L’événement JEP Visite église Saint-Martin-le-Seul et tour en voiture Bondaroy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GRAND PITHIVERAIS