Informations pratiques

Bondaroy

JEP Visite église Saint-Martin-le-Seul et tour en voiture

Chemin Saint-Martin le Seul Bondaroy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visitez la chapelle, la grotte Saint-Grégoire et admirez une exposition de voitures anciennes. Profitez de balades vintage, du panorama et d’une ambiance conviviale pour toute la famille, au profit de l’église pré-romane.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, offrez-vous une parenthèse enchantée à Bondaroy !

Plongez au cœur de l’histoire locale en explorant la chapelle de la Bonne Dame, la grotte Saint-Grégoire et la magnifique église pré-romane Saint-Martin-le-Seul.

Dès midi, laissez-vous séduire par l’élégance des belles mécaniques une exposition exceptionnelle de voitures de collection vous attend, avec la possibilité d’embarquer pour un baptême rétro mémorable !

Entre balades bucoliques sur les chemins forestiers, panoramas à couper le souffle et village de stands animés, vivez un dimanche chaleureux et gourmand en famille ou entre amis.

Un rendez-vous festif et solidaire à ne pas manquer pour soutenir la sauvegarde de notre patrimoine. .

Chemin Saint-Martin le Seul Bondaroy 45300 Loiret Centre-Val de Loire asso.saintmartinleseul.bondaroy@gmail.com

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English :

Visit the chapel and the Saint-Gr%E9goire Grotto, and check out an exhibition of vintage cars. Enjoy vintage car rides, the panoramic views, and a friendly atmosphere for the whole family—all to benefit the pre-Romanesque church.

L’événement JEP Visite église Saint-Martin-le-Seul et tour en voiture Bondaroy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT GRAND PITHIVERAIS