JEP Visite et concert à la chapelle Notre-Dame de Quelven Quelven Guern

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

L’association Les Jeudis de Quelven propose à 15h, une visite guidée de la chapelle et de son riche mobilier, au terme de laquelle est ouverte une des rares Vierges ouvrantes conservées au monde. À 17h, un accès commenté à l’orgue historique sera possible et l’après-midi sera clôturé par un récital d’orgue. .

Quelven Chapelle Notre-Dame de Quelven Guern 56310 Morbihan Bretagne

