JEP | Visite exceptionnelle du Chai Paradis | Cognac Meukow 7 rue François Porché Cognac samedi 20 septembre 2025.

7 rue François Porché 26 rue Pascal Combeau Cognac Charente

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Visite guidée des chais de vieillissement de la maison Meukow, en présence exceptionnelle de la Maitre de Chai de la maison, Anne Sarteaux.

7 rue François Porché 26 rue Pascal Combeau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 32 10 visite.meukow@cdgcognac.com

English :

Guided tour of Meukow’s ageing cellars, in the exceptional presence of the company’s Cellar Master, Anne Sarteaux.

German :

Führung durch die Alterungskeller des Hauses Meukow, in außergewöhnlicher Anwesenheit der Kellermeisterin des Hauses, Anne Sarteaux.

Italiano :

Visita guidata alle cantine di invecchiamento di Meukow, alla presenza eccezionale del Maestro di cantina dell’azienda, Anne Sarteaux.

Espanol :

Visita guiada a las bodegas de envejecimiento de Meukow, en presencia excepcional de la Maestra Bodeguera de la empresa, Anne Sarteaux.

L’événement JEP | Visite exceptionnelle du Chai Paradis | Cognac Meukow Cognac a été mis à jour le 2025-08-28 par Destination Cognac