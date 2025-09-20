JEP | Visite exceptionnelle L’hôtel de Rabayne, loge maçonnique du Grand Orient de France Hôtel de Rabayne Cognac

JEP | Visite exceptionnelle L'hôtel de Rabayne, loge maçonnique du Grand Orient de France
samedi 20 septembre 2025.

JEP | Visite exceptionnelle L’hôtel de Rabayne, loge maçonnique du Grand Orient de France

Hôtel de Rabayne
12 rue Magdeleine
Cognac
Charente

20 septembre 2025

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Visite guidée organisée en partenariat avec l’association Magdeleine ouverture exceptionnelle !

Réservation obligatoire

Hôtel de Rabayne
12 rue Magdeleine
Cognac 16100
Charente
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 16 45 00 17

English :

Guided tour organized in partnership with the Magdeleine association ? special opening!

Reservations required

German :

Geführte Besichtigung in Zusammenarbeit mit dem Verein Magdeleine ? außergewöhnliche Öffnung!

Reservierung erforderlich

Italiano :

Visita guidata organizzata in collaborazione con l’associazione Magdeleine ? eccezionalmente aperta!

Prenotazione indispensabile

Espanol :

Visita guiada organizada en colaboración con la asociación Magdeleine… ¡excepcionalmente abierta!

Imprescindible reservar

