JEP | Visite exceptionnelle L’hôtel de Rabayne, loge maçonnique du Grand Orient de France Hôtel de Rabayne Cognac
JEP | Visite exceptionnelle L’hôtel de Rabayne, loge maçonnique du Grand Orient de France Hôtel de Rabayne Cognac samedi 20 septembre 2025.
JEP | Visite exceptionnelle L’hôtel de Rabayne, loge maçonnique du Grand Orient de France
Hôtel de Rabayne 12 rue Magdeleine Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Visite guidée organisée en partenariat avec l’association Magdeleine ouverture exceptionnelle !
Réservation obligatoire
.
Hôtel de Rabayne 12 rue Magdeleine Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 45 00 17
English :
Guided tour organized in partnership with the Magdeleine association ? special opening!
Reservations required
German :
Geführte Besichtigung in Zusammenarbeit mit dem Verein Magdeleine ? außergewöhnliche Öffnung!
Reservierung erforderlich
Italiano :
Visita guidata organizzata in collaborazione con l’associazione Magdeleine ? eccezionalmente aperta!
Prenotazione indispensabile
Espanol :
Visita guiada organizada en colaboración con la asociación Magdeleine… ¡excepcionalmente abierta!
Imprescindible reservar
L’événement JEP | Visite exceptionnelle L’hôtel de Rabayne, loge maçonnique du Grand Orient de France Cognac a été mis à jour le 2025-08-29 par Destination Cognac