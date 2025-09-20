JEP Visite express de la Collégiale Saint-Georges. Pithiviers

1 Rue Abbé Regnard Pithiviers Loiret

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 14:30:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez en 30 min la Collégiale Saint-Georges de Pithiviers, témoin unique de l’architecture médiévale, avec sa tour imposante, ses travées romanes et sa crypte partiellement exhumée.

Cette année, pour les Journées Européennes du Patrimoine sur le thème Patrimoine Architectural , l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais vous invite à (re)découvrir la Collégiale Saint-Georges à Pithiviers. Fondée au XIᵉ siècle et reconstruite au fil des siècles, cette église discrète mais remarquable offre un aperçu unique de l’architecture médiévale. En seulement 30 minutes, laissez-vous guider à travers ses travées romanes et sa crypte partiellement exhumée, et plongez dans l’histoire locale en découvrant l’essentiel de ce monument historique. .

1 Rue Abbé Regnard Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 05 contact@grandpithiverais.fr

English :

During the European Heritage Days, take 30 minutes to discover the Collégiale Saint-Georges de Pithiviers, a unique example of medieval architecture, with its imposing tower, Romanesque bays and partially exhumed crypt.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals entdecken Sie in 30 Minuten die Stiftskirche Saint-Georges de Pithiviers, ein einzigartiges Zeugnis mittelalterlicher Architektur, mit ihrem imposanten Turm, ihren romanischen Jochen und ihrer teilweise ausgegrabenen Krypta.

Italiano :

Durante le Giornate Europee del Patrimonio, fate una visita di 30 minuti alla Collégiale Saint-Georges de Pithiviers, un esempio unico di architettura medievale, con la sua imponente torre, le sue campate romaniche e la sua cripta parzialmente riesumata.

Espanol :

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, haga un recorrido de 30 minutos por la Collégiale Saint-Georges de Pithiviers, un ejemplo único de arquitectura medieval, con su imponente torre, sus bahías románicas y su cripta parcialmente exhumada.

