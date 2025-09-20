JEP Visite Express de l’église Saint-Salomon Saint-Grégoire Pithiviers

JEP Visite Express de l’église Saint-Salomon Saint-Grégoire Pithiviers samedi 20 septembre 2025.

JEP Visite Express de l’église Saint-Salomon Saint-Grégoire

5 Rue de l’Église Pithiviers Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 10:30:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez en 30 min l’Église Saint-Salomon Saint-Grégoire à Pithiviers nef raffinée, vitraux colorés, chapiteaux sculptés et clocher majestueux, témoins d’une histoire et d’une architecture religieuse remarquables.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème Patrimoine Architectural , l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais vous invite à plonger au cœur de l’histoire et de l’architecture de l’un des monuments emblématiques de Pithiviers. Découvrez un lieu où chaque détail, de la nef aux vitraux, raconte des siècles de savoir-faire et de spiritualité. Cette visite guidée vous permettra d’explorer l’essence de ce patrimoine unique, d’admirer ses éléments sculptés et son clocher majestueux, et d’apprécier l’ambiance authentique de ce site historique incontournable.

Ne manquez pas cette visite enrichissante, rapide et captivante, idéale pour les passionnés d’architecture et d’histoire. .

5 Rue de l’Église Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr

English :

During the Journées du Patrimoine, take a 30-minute tour of the Church of Saint-Salomon Saint-Grégoire in Pithiviers: a refined nave, colorful stained-glass windows, sculpted capitals and a majestic bell tower, witness to a remarkable history and religious architecture.

German :

Entdecken Sie anlässlich der Tage des offenen Denkmals in 30 Minuten die Kirche Saint-Salomon Saint-Grégoire in Pithiviers. Das raffinierte Kirchenschiff, die bunten Glasfenster, die geschnitzten Kapitelle und der majestätische Glockenturm zeugen von einer bemerkenswerten Geschichte und religiösen A

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, partecipate alla visita di 30 minuti della Chiesa di Saint-Salomon Saint-Grégoire a Pithiviers: la raffinata navata, le colorate vetrate, i capitelli scolpiti e il maestoso campanile testimoniano la sua notevole storia e architettura religiosa.

Espanol :

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, visite durante 30 minutos la iglesia de Saint-Salomon Saint-Grégoire de Pithiviers: su refinada nave, sus coloridas vidrieras, sus capiteles esculpidos y su majestuoso campanario son testigos de su notable historia y arquitectura religiosa.

L’événement JEP Visite Express de l’église Saint-Salomon Saint-Grégoire Pithiviers a été mis à jour le 2025-08-28 par OT GRAND PITHIVERAIS