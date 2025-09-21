JEP Visite familiale « Contes et légendes du bois des Roches » Rocheville

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21 16:15:00

2025-09-21

En compagnie de Loustic, Les Ânes de la Presqu’île, laissez-vous guider au cœur de la forêt et des récits fantastiques qui l’habitent. La nature a produit ici des formes si suggestives que l’on y a voulu voir un immense temple solaire, et, tandis que fées et lutins y font leur demeure, on y rencontre aussi une terrible truie satanique , des loups garous, des sorciers ou encore l’Homme sans tête rodant aux carrefours.

RDV sur l’aire de stationnement du bois des Roches. .

Le bois des Roches Rocheville 50260 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

