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AGENDA · Saint-Brieuc

JEP – Visite Flash – Dans Nos Filets Saint-Brieuc

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
2 Rue des Lycéens Martyrs
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

JEP – Visite Flash – Dans Nos Filets

2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Le musée propose une nouvelle exposition autour du travail maritime. À cette occasion, il accueille des œuvres prêtées par le musée d’Orsay dans le cadre du dispositif « 100 œuvres qui racontent le travail ».
Plusieurs départs de visites :
Samedi : 14h-15h-16h et 17h
Dimanche : 14h30 et 15h30.   .

2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 20 

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English :

L’événement JEP – Visite Flash – Dans Nos Filets Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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