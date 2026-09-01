JEP – Visite Flash – Dans Nos Filets Saint-Brieuc
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
JEP – Visite Flash – Dans Nos Filets
2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le musée propose une nouvelle exposition autour du travail maritime. À cette occasion, il accueille des œuvres prêtées par le musée d’Orsay dans le cadre du dispositif « 100 œuvres qui racontent le travail ».
Plusieurs départs de visites :
Samedi : 14h-15h-16h et 17h
Dimanche : 14h30 et 15h30. .
2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 62 55 20
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English :
L’événement JEP – Visite Flash – Dans Nos Filets Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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