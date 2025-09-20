JEP Visite Fort Queyras Château-Ville-Vieille
JEP Visite Fort Queyras Château-Ville-Vieille samedi 20 septembre 2025.
JEP Visite Fort Queyras
Fort-Queyras Château-Ville-Vieille Hautes-Alpes
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-20
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, ce joyau d’architecture médiéval bastionné par Vauban ouvre des portes à tarif réduit..
Fort-Queyras Château-Ville-Vieille 05350 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 20 75 42 info@fortqueyras.fr
English :
On the occasion of the European Heritage Days, this jewel of medieval architecture, bastioned by Vauban, opens its doors at reduced rates…
German :
Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnet dieses von Vauban bastionierte Juwel der mittelalterlichen Architektur Türen zu ermäßigten Preisen.
Italiano :
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, questo gioiello dell’architettura medievale, bastionato da Vauban, apre le sue porte a tariffa ridotta.
Espanol :
Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, esta joya de la arquitectura medieval, baluarte de Vauban, abre sus puertas a precio reducido.
