JEP Visite Guidée Chapelle Notre-Dame de la Fontaine Rue Ruffelet Saint-Brieuc
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 17:30:00
2025-09-20 2025-09-21
La chapelle Notre-Dame-de-la-Fontaine fut initialement construite au 15e siècle.
Elle est adossée à la fontaine Saint-Brieuc, où, selon la légende, Brieuc aurait créé son premier oratoire. .
Rue Ruffelet Chapelle Notre-Dame de la Fontaine Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 24 54
