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JEP – Visite Guidée – Chapelle Notre-Dame de la Fontaine Rue Ruffelet Saint-Brieuc

samedi 19 septembre 2026 · Rue Ruffelet · Saint-Brieuc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue Ruffelet
Adresse
Chapelle Notre-Dame de la Fontaine
Ville
22000 Saint-Brieuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Brieuc

JEP – Visite Guidée – Chapelle Notre-Dame de la Fontaine

Rue Ruffelet Chapelle Notre-Dame de la Fontaine Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

La chapelle Notre-Dame-de-la-Fontaine fut initialement construite au 15e siècle.
Elle est adossée à la fontaine Saint-Brieuc, où, selon la légende, Brieuc aurait créé son premier oratoire.   .

Rue Ruffelet Chapelle Notre-Dame de la Fontaine Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 24 54 

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English :

L’événement JEP – Visite Guidée – Chapelle Notre-Dame de la Fontaine Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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