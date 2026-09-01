JEP – Visite Guidée – Chapelle Notre-Dame de la Fontaine Rue Ruffelet Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

JEP – Visite Guidée – Chapelle Notre-Dame de la Fontaine

Rue Ruffelet Chapelle Notre-Dame de la Fontaine Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

La chapelle Notre-Dame-de-la-Fontaine fut initialement construite au 15e siècle.

Elle est adossée à la fontaine Saint-Brieuc, où, selon la légende, Brieuc aurait créé son premier oratoire. .

Rue Ruffelet Chapelle Notre-Dame de la Fontaine Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 33 24 54

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English :

L’événement JEP – Visite Guidée – Chapelle Notre-Dame de la Fontaine Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme