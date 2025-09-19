JEP | Visite guidée de Jarnac médiathèque de Jarnac Jarnac

JEP | Visite guidée de Jarnac

médiathèque de Jarnac

vendredi 19 septembre 2025.

médiathèque de Jarnac 7 quai de l’orangerie Jarnac Charente

Début : 2025-09-19 18:30:00

fin : 2025-09-19 20:00:00

2025-09-19

Les quais de Jarnac, au fil des siècles par Sandrine Richard, guide conférencière Destination patrimoine

De nos jours lieux de promenade privilégiés des jarnacais, les quais de Charente de la rive droite de la ville ont une passionnante histoire.

médiathèque de Jarnac 7 quai de l’orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

English :

The quays of Jarnac, through the centuries by Sandrine Richard, Destination patrimoine tour guide

Today, the quays of the Charente on Jarnac’s right bank are a popular place for strolling, and have a fascinating history.

German :

Die Kais von Jarnac, im Laufe der Jahrhunderte von Sandrine Richard, Fremdenführerin Destination patrimoine

Die Kais der Charente am rechten Ufer der Stadt sind heute beliebte Ausflugsziele der Bewohner von Jarnac und haben eine spannende Geschichte.

Italiano :

Le banchine di Jarnac, attraverso i secoli di Sandrine Richard, guida turistica di Destination patrimoine

Le banchine lungo la Charente, sulla riva destra della città, sono un luogo popolare per passeggiare e hanno una storia affascinante.

Espanol :

Los muelles de Jarnac, a través de los siglos por Sandrine Richard, guía turística de Destination patrimoine

Los muelles que bordean la Charente, en la orilla derecha de la ciudad, son un lugar de paseo muy apreciado y tienen una historia fascinante.

